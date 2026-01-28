Matera, insediato il nuovo Consiglio provinciale: auguri di buon lavoro

La sala consiliare di via Ridola ha ospitato la seduta di insediamento del nuovo Consiglio provinciale di Matera, un debutto caratterizzato da una forte sintonia istituzionale e dalla volontà condivisa di inaugurare una stagione amministrativa fondata sul dialogo e sulla concretezza.

Il Presidente Francesco Mancini ha espresso grande soddisfazione per l’approccio costruttivo dimostrato dai componenti dell’assise, sottolineando come il senso di responsabilità abbia prevalso sulle logiche di schieramento.

“Respiro un clima di massima collaborazione – ha dichiarato Mancini – e per questo voglio ringraziare tutti i consiglieri. Hanno dimostrato di aver compreso appieno la funzione di questa assemblea: un luogo di sintesi e di lavoro per il bene delle nostre comunità, capace di superare i perimetri delle appartenenze partitiche in favore di una visione territoriale unitaria”.

A conferma della ritrovata coesione, l’assemblea ha deliberato all’unanimità il rinvio del punto all’ordine del giorno relativo alle linee programmatiche di mandato.

“Una scelta condivisa – ha sottolineato il Presidente – che consentirà di approfondire ulteriormente gli obiettivi strategici dell’Ente, garantendo che il documento finale sia il risultato di un contributo realmente corale e partecipato.

Il superamento delle barriere ideologiche e la centralità delle sfide che attendono il territorio – dalle infrastrutture all’edilizia scolastica, fino alla transizione ecologica – rappresentano le direttrici lungo le quali si muoverà l’azione amministrativa, con l’obiettivo di restituire alla Provincia un ruolo pienamente riconoscibile e autorevole nel panorama regionale”.

Per quanto riguarda i gruppi, infine, solo “Insieme per la Provincia di Matera” e “Uniti per la Provincia” hanno indicato i rispettivi capigruppo: Carlo Ruben Stigliano e Claudio Scarnato.