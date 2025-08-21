Vasco Travel Montescaglioso si aggiudica “Il Torneo sotto le Stelle”: congratulazioni

Il 17 agosto, nello Stadio Comunale, si è rinnovato l’appuntamento con il tradizionale “Torneo sotto le Stelle”, una delle manifestazioni sportive più sentite dell’estate montese.

Una notte intera di calcio, passione e amicizia che da anni richiama decine di atleti locali e forestieri, trasformando Montescaglioso in un punto di riferimento per lo sport e l’ aggregazione sportiva.

Organizzato da Simone Cifarelli e Marco Mazzoccoli con l’Associazione M.I.A. – Movimento in Allegria, il torneo ha visto la partecipazione di dodici squadre suddivise in tre gironi da quattro. Formula unica nel suo genere: le gare iniziano alle 18 e si concludono con la finale all’alba.

A trionfare quest’anno è stato il Vasco Travel Montescaglioso, che ha battuto in finale per 3-0 il team Kennedy 2.0.

Riconoscimenti individuali al giovane Damiano Rondinone, eletto miglior portiere, e a Cristian Andrisani, premiato come miglior giocatore.

Sugli spalti, gremiti fino a tarda notte, un pubblico caloroso ha applaudito i protagonisti di un torneo che ha visto scendere in campo tanti giovani talenti locali e provenienti dalla provincia e dalla vicina Puglia, molti già militanti in campionati di calcio a 11 e futsal ma anche tanti appassionati di questo sport di qualsiasi età .

In un contesto di sport, valori ed amicizia, Montescaglioso si conferma uno dei centri più apprezzati dell’intera regione e della vicina Puglia, capace di far sentire chiunque come a casa propria, grazie allo spirito di accoglienza che caratterizza da sempre la comunità montese.

Gli organizzatori, soddisfatti per il successo dell’evento, hanno ringraziato l’amministrazione comunale, gli sponsor e gli atleti, dando appuntamento alla prossima edizione, che promette di essere ancora più ricca e coinvolgente.

La serata è stata arricchita anche dai premi individuali:

Seconda classificata premiata dal vicesindaco Rocco Oliva.

Miglior portiere: il giovanissimo Damiano Rondinone, premiato da Simone Cifarelli;

Miglior giocatore: Cristian Andrisani, insignito del riconoscimento da Matias Montemurro.

Le immagini raccontano più di mille parole: il team Vasco Travel solleva il trofeo, i momenti delle premiazioni hanno suggellato lo spirito di amicizia e valorizzazione dello sport e dei giovani talenti.