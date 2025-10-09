Tursi sede di questo premio nazionale: ecco quando la cerimonia

Il “Premio Longevity Day Italia”, è un riconoscimento che viene assegnato a quelle figure del mondo culturale, sanitario, civile, imprenditoriale, politico e istituzionale che, con il loro impegno professionale e solidale, “proteggono le persone, l’ambiente e la società civile”.

Quest’anno la Basilicata si fregia di essere sede del premio nazionale Longevity Day Italia.

Ciò, costituisce un traguardo importante non solo per una questione di longevità ma di qualità della vita, di relazioni e di partecipazioni.

La cerimonia si svolgerà a Tursi, sabato 11 Ottobre alle 16:30 presso il Centro Polifunzionale San Giuseppe in viale Sant’Anna, organizzata dalla dott.ssa Brunella Stancato (Presidente nazionale di Rete Italia Anziani) con il patrocinio del Senato della Repubblica, Regione Basilicata e Comune di Tursi.

Di seguito la locandina con i dettagli.