Esperienza straordinaria dell’IC2 di Policoro: gli alunni hanno toccato con mano l’impegno della Protezione Civile. Ecco i dettagli

Esperienza straordinaria dell’IC2 di Policoro!

In virtù delle molteplici attività realizzate dall’IC2 Giovanni Paolo II di Policoro fatte di risultati eccellenti, in seno al Progetto “Cultura è Protezione civile”, l’istituto è stato selezionato dall’USR Basilicata per partecipare alla visita della Sala Situazione Italia, centro di coordinamento nazionale attivo della Protezione Civile – Roma.

I ragazzi della Scuola Secondaria, accompagnati dalla Dirigente scolastica prof.ssa Maria Carmela Stigliano, dalla prof.ssa Angela Mele e dalla referente del Progetto, prof.ssa Antonella Manfredi hanno vissuto l’operatività delle diverse sale, come: il Centro Operativo Unificato, il Centro Operativo Emergenze Marittime, la Sala Emergenze e la Sala del Comitato Operativo.

Attiva la partecipazione della delegazione degli alunni delle classi terze con gli operatori della Protezione Civile.

Tanti gli approfondimenti proposti dalle figure di sistema più importanti di Italia.

Gli alunni hanno toccato con mano l’impegno della Protezione Civile e l’importanza della della prevenzione.

Momento molto significativo: l’incontro con Luigi D’Angelo, Direttore Operativo del Coordinamento Emergenze DPC, che ha ispirato i nostri ragazzi con la sua esperienza e il suo impegno.

Gli studenti hanno posto domande incisive, curiosità pratiche e hanno mostrato una partecipazione attiva e consapevole.

Un grazie speciale va alla Dirigente scolastica, prof.ssa Stigliano sempre attiva e aperta a qualsiasi forma di coinvolgimento istituzionale per il bene e la crescita degli alunni.