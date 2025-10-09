Stellantis, un lucano ai vertici: i dettagli

Sarà un lucano, l’ingegnere Francesco Ciancia, a guidare la produzione di Stellantis a livello globale.

Stellantis N.V. ha annunciato che Francesco Ciancia tornerà in azienda il 1° novembre come Global Head of Manufacturing e membro dello Stellantis Leadership Team (SLT).

Ciancia ha maturato più di vent’anni di esperienza di leadership globale nell’ingegneria produttiva, direzione degli stabilimenti e applicazione dei principi di lean manufacturing.

Rientra in Stellantis da Mercedes-Benz, dove ha ricoperto il ruolo di Head of Mercedes-Benz Vans Operations a Stoccarda, in Germania, avviando con successo la trasformazione della rete produttiva.

Prima di entrare in Mercedes-Benz nel 2022, Ciancia ha lavorato presso Fiat Chrysler Automobiles (FCA) e Stellantis a partire dal 2001, con diverse responsabilità, tra cui quella di direttore dello stabilimento di Kragujevac (Serbia), responsabile della produzione per l’America Latina e responsabile della produzione per Maserati e marchi premium per le regioni Europa, Medio Oriente e Africa.

Ha commentato il CEO Antonio Filosa:

“Sono lieto di dare nuovamente il benvenuto a Francesco tra le nostre fila e come membro del nostro Leadership Team.

Il suo nuovo ruolo di Head of Global Manufacturing sarà fondamentale per il nostro successo futuro, mentre continuiamo a lavorare senza sosta per migliorare la coerenza, l’efficienza e la competitività dei nostri processi produttivi a livello globale”.

Ha affermato Ciancia:

“Sono entusiasta e carico per tornare in Stellantis e contribuire a questo nuovo slancio,

La produzione è al centro delle attività dell’Azienda, e non vedo l’ora di collaborare con i team di tutto il mondo per cogliere le opportunità di miglioramento che ci attendono”.