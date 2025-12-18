Tursi: il rione Rabatana si trasforma in presepe vivente! L’appuntamento

Tursi si prepara a rivivere la magia del Natale con una delle manifestazioni più suggestive e attese del periodo festivo: il Presepe Vivente, in programma venerdì 27 e sabato 28 dicembre 2025, dalle ore 17:30 alle ore 21:30, nello straordinario scenario del Rione Rabatana.

L’iniziativa, a cura dell’Amministrazione Comunale di Tursi, in collaborazione con Virtus Ingegneria, rappresenta ormai un appuntamento consolidato nel calendario degli eventi natalizi lucani, capace di unire spiritualità, tradizione, cultura e valorizzazione del patrimonio storico-architettonico del borgo.

Il cuore antico della città si trasformerà in una vera e propria Betlemme a cielo aperto, grazie a un percorso immersivo che guiderà i visitatori tra vicoli, grotte e scorci medievali, animati da figuranti in abiti d’epoca, antichi mestieri, scene di vita quotidiana e rappresentazioni della Natività.

Un’esperienza emozionale che coinvolge l’intera comunità locale e richiama ogni anno numerosi visitatori provenienti da tutta la Basilicata e dalle regioni limitrofe.

Il Presepe Vivente di Tursi non è solo una rievocazione religiosa, ma anche un importante momento di promozione turistica e culturale, capace di mettere in luce l’identità del territorio, la bellezza della Rabatana e il forte senso di appartenenza della cittadinanza.

Per agevolare l’accesso all’area dell’evento, saranno attive navette gratuite dalle ore 17:15 alle ore 21:15, con partenza da Viale Sant’Anna (vicinanze Life Cafè).

L’evento gode del supporto istituzionale di APT Basilicata e Regione Basilicata, a conferma del valore strategico dell’iniziativa nel panorama delle manifestazioni natalizie regionali.

Un’occasione imperdibile per vivere il Natale in un contesto unico, dove storia, fede e tradizione si fondono in uno spettacolo suggestivo e senza tempo.