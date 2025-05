Tursi dopo decenni ora potrà contare su un rappresentate Regionale. Ecco i dettagli

“La nomina del nostro Sindaco Salvatore Cosma a Portavoce del Consiglio Regionale non può che essere un traguardo importante per tutta la comunità tursitana e del materano che trova nella persona del Sindaco un punto di riferimento e di congiungimento tra i territori e i vertici regionali“.

Così il Comune di Tursi che spiega:

“Come sempre egli saprà portare, come fatto già da portalettere ma anche da docente e istruttore di sport prima, da assessore comunale e Vice Sindaco, da vice presidente del consiglio provinciale, da componente regionale e nazionale dell’Anci poi e da Sindaco da ormai 10 anni, le istanze di cittadini, associazioni, imprenditori, giovani e anziani in seno al consiglio regionale in un tempo dove è troppo diffusa la convinzione di uno scollamento tra la realtà dei territori, le esigenze dei cittadini nelle stanze della politica.

Al Sindaco vanno gli auguri di buon lavoro da parte di tutta la giunta e i consiglieri di maggioranza.

Tursi dopo decenni ora potrà contare su un rappresentate Regionale con un ruolo fiduciario e di rilievo, divenendo di fatto parte attiva ed integrante del consiglio stesso.

Non mollare mai di un centimetro Sindaco perché noi con te ci sentiamo al sicuro”.