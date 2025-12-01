Tursi, addio Maresciallo Lomagistro scomparso a soli 31 anni: lutto cittadino per l’ultimo saluto

Saranno celebrati domani, martedì 2 Dicembre alle ore 15:00 a Laterza nella Chiesa dello Spirito Santo in via Puglia, 55 i funerali del comandante della stazione dei Carabinieri di Tursi, il Maresciallo Marco Lomagistro, scomparso sabato mattina nella stazione in cui prestava servizio.

Il feretro del giovane Servitore dello Stato giungerà nella mattinata di domani nel luogo di culto accolto dai gonfaloni dei comuni di Laterza e Tursi e dal pichetto d’onore di colleghi e amici.

Alle esequie parteciperà il Sindaco di Tursi Cosma in veste istituzionale ed al fianco dell’omologo pugliese.

In concomitanza con le esequie, il Comune di Tursi così come quello di Laterza, proclameranno il lutto cittadino e le bandiere a mezz’asta degli uffici pubblici.

Una tragedia che ha scosso le due città in cui il comandante Lomagistro era stimato e ben voluto da tutti.