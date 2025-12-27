Tre concerti per le feste: il gran finale di “In…Canto Materano” con la Polifonica Pierluigi da Palestrina. Le date da segnare

Per le festività natalizie, il Coro della Polifonica Materana Pierluigi da Palestrina diretto dal M° Carmine Antonio Catenazzo propone tre appuntamenti musicali cittadini.

Il primo appuntamento, “Et incarnatus est”, si terrà lunedì 29 dicembre 2025 alle ore 20.00 presso la Parrocchia San Vincenzo de’ Paoli (B.go La Martella), un concerto incentrato sui canti della tradizione natalizia italiana e straniera, senza tralasciare raffinati mottetti antichi e contemporanei ispirati a questo significativo momento dell’anno.

Il secondo, sabato 3 gennaio 2026, sarà dedicato agli ospiti del Centro Geriatrico Matera, con inizio alle ore 16.00, con l’intento di offrire loro un momento di svago e di festa.

L’ultimo sarà invece l’ormai tradizionale “Concerto dell’Epifania per la Solidarietà”, giunto alla XXIII edizione, martedì 6 gennaio 2026 alle ore 20.00 presso la Parrocchia Maria Madre della Chiesa.

Nell’occasione, saranno promosse le attività della Caritas parrocchiale, importante punto di riferimento per chi ha bisogno di tutto.

Con questi tre appuntamenti il Coro della Polifonica Materana conclude il cartellone “In…Canto Materano”, che ha tenuto compagnia ai cittadini di Matera nel corso di tutto il 2025 con 11 appuntamenti variegati comprendenti diversi programmi tematici e manifestazioni ormai storicizzate come la Rassegna Polifonica Petra Matrix e il Concorso Corale Antonio Guanti. L’intero cartellone gode del patrocinio e del contributo della FENIARCO (Federazione Nazionale Italiana Associazioni Regionali Cori), dell’ABACO (Associazione Basilicata Cori) e del Comune di Matera.

Di seguito la locandina con i dettagli.