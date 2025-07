Tragico incidente a Bernalda: una donna ha perso la vita

Ancora un tragico incidente in Basilicata.

Una donna, come fa sapere rainews, è morta in uno scontro frontale che avrebbe coinvolto almeno due automobili sulla SP3 in territorio di Bernalda.

Altre due persone sono rimaste ferite; una è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, l’altra al San Carlo di Potenza.

I soccorritori sono intervenuti intorno alle 6.45 per liberare le persone dalle loro autovetture.

Sono intervenuti il 118, con un’eliambulanza e tre automezzi, i vigili del fuoco del distaccamento di Pisticci-Tinchi e la polizia di Stato.

Ci stringiamo al dolore della famiglia per questa perdita.