Tragedia a Cortina, il materano piange Giuseppe: “comunità sgomenta”. Il messaggio di cordoglio

La UGL di Matera, per voce del segretario provinciale Pino Giordano, esprime:

“profondo dolore e sincero cordoglio per la tragica morte di Giuseppe Schirone, 63 anni, originario di Policoro in provincia di Matera, che lavorava a Cortina ed è rimasto vittima di un drammatico incidente stradale.

Giuseppe, che si trovava a Cortina per motivi di lavoro, nella tarda serata di ieri stava passeggiando sul marciapiede lungo la statale 51 Alemagna quando, a seguito del violento scontro tra due autovetture, uno dei mezzi è finito fuori strada travolgendolo. L’impatto è stato fatale e, nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per lui non c’è stato nulla da fare.

Ancora una volta ci troviamo a piangere un lavoratore che perde la vita lontano dalla propria casa e dai propri affetti.

Una tragedia che colpisce profondamente la comunità di Policoro e lascia sgomenti tutti noi.

La UGL Matera si stringe con profonda vicinanza alla famiglia di Giuseppe Schirone, ai parenti e agli amici, condividendone il dolore in questo momento di immensa sofferenza.

La tutela della vita e della sicurezza di chi lavora e si sposta per lavoro deve restare una priorità assoluta”.

Ci stringiamo al dolore della famiglia per questa terribile perdita.