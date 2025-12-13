Terribile incidente in Basilicata: purtroppo dopo il papà, non ce l’ha fatta anche il figlio di soli 9 anni

È morto il bambino di nove anni rimasto gravemente ferito due giorni fa in un incidente stradale che, al Pantano di Pignola (Potenza) – a pochi chilometri dal capoluogo lucano – aveva causato il decesso sul colpo del padre 51enne.

Come spiega ansa “dopo l’incidente, il bambino era stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Potenza, dove le sue condizioni erano apparse subito disperate.

Padre e figlio erano a bordo di una Renault Clio che, per cause in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, si è scontrata con una Jeep Renegade”.