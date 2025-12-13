Incidente in Basilicata: auto impatta contro un cinghiale

Incidente tra le uscite di Pergola e Marsico Nuovo Nord, sulla SS 598.
Auto impatta contro un cinghiale.
Sul posto l’intervento dei Carabinieri.
Traffico rallentanto.
Incidente tra le uscite di Pergola e Marsico Nuovo Nord, sulla SS 598. Auto impatta contro un cinghiale. Sul posto l’intervento dei Carabinieri. Traffico rallentanto.
È morto il bambino di nove anni rimasto gravemente ferito due giorni fa in un incidente stradale che, al Pantano di Pignola (Potenza) – a…
Nuova centenaria in Basilicata. Si tratta di nonna Nonna Pasqualina di Rionero in Vulture. L’11 Dicembre Nonna Pasqualina ha compiuto i suoi primi 100 anni….
Anche quest’anno, l’Istituto Comprensivo “Giovanni Paolo I”I di Policoro si schiera con il cuore aperto e la volontà di fare la differenza, aderendo con entusiasmo…
“I lavori del Consiglio regionale della UILTEC, presieduto dalla segretaria nazionale Daniela Piras, restituiscono con grande chiarezza l’immagine delle profonde contraddizioni che attraversano la Basilicata…
Inaugurato il nuovo piazzale Palmiro Togliatti a Marconia. Così spiega l’amministrazione: “Un’Amministrazione comunale non si occupa solo di programmare grandi opere, ma anche di riqualificare…
La Giornata del medico si trasforma in Basilicata da semplice celebrazione a palcoscenico per un annuncio di svolta. L’assessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, ha…
Al via il Festival culturale “La Magia del Natale”, in programma a Matera dal 18 al 20 dicembre presso la Sala APT – Open Space,…
Scossa di terremoto ad Albano di Lucania (PZ). Il sisma, di magnitudo 2.2, con coordinate (lat, lon) 40.6007, 16.0242, si è registrato alle ore 14:06 di…
La comunità di Policoro si prepara a un appuntamento di grande valore sociale e culturale con il Villaggio della Solidarietà, che si terrà in Piazza…
Il 14 Dicembre torna a Policoro per l’organizzazione della a.s.D. Lucani Free Runners, la Mezza Maratona Nazionale “13ª Fatica di Ercole”, giunta alla terza edizione….
Il mondo adolescenziale al centro del dibattito che si è tenuto a Policoro, in occasione della presentazione del progetto “Des-TEEN-azione – Desideri in Azione”, l’importante…
Il Liceo Scientifico di Ferrandina dell’I.I.S. “Bernalda–Ferrandina”, sotto la guida del dirigente scolastico Giosuè Ferruzzi, continua a distinguersi nella storia del Green Game, la grande…