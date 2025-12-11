ULTIME NEWS

Tragico incidente in Basilicata: purtroppo una persona non ce l’ha fatta

11 Dicembre 2025

Gravissimo incidente poco fa al Pantano di Pignola.

Nell’impatto sono rimaste coinvolte due auto nei pressi del Ponte delle Tavole.

A perdere la vita un 50enne del posto. 

Con lui, in auto, anche il figlio piccolo che pare sia rimasto ferito in modo grave ed è stato trasportato in eliambulanza al San Carlo di Potenza.

Non grave invece l’uomo nell’altra auto.

Sul posto, oltre all’eliambulanza, Carabinieri, Polizia locale e Vigili del fuoco.

Ci stringiamo al dolore della famiglia per questa tragica perdita.