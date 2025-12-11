Matera: l’Orchestra di Ottoni e Percussioni, formata da docenti e allievi del Conservatorio, regala una lezione indimenticabile a questi studenti. Ecco le foto

La magia della musica riscalda il Natale.

L’I. C. Semeria Minozzi Festa di Matera ha celebrato lo spirito del Natale con una vibrante iniziativa: la Lezione Concerto dell’Orchestra di Ottoni e Percussioni, tenutasi l’11 dicembre 2025 presso il salone della Scuola primaria Semeria.

L’evento, frutto di una preziosa collaborazione con il Conservatorio di Musica “E.R. Duni” di Matera, ha immerso studenti e docenti in un’atmosfera di grande gioia e apprendimento.

La partecipazione è stata viva e attenta e l’entusiasmo palpabile.

L’uditorio era composto dagli alunni delle classi 5A e 5B della primaria “Semeria”, 5A e 5B della primaria del plesso “Don Milani”, 5A primaria “Manzi” e dalle classi 1B, 2A, 2B, 3B della secondaria di primo grado “Festa”, oltre alla classe 3E “Cappelluti”.

L’evento, organizzato su invito del professor Felice Tamburrino, docente di Tromba, ha visto l’Orchestra di Ottoni e Percussioni, formata da docenti e allievi del Conservatorio, regalare una lezione indimenticabile.

L’Orchestra era composta da musicisti di alto livello, inclusi docenti provenienti dal Conservatorio di Matera, di Potenza e dal Liceo Musicale: Tromba:

Paolo Russo (Conservatorio di Matera), Trombone: Antonio Reda (Conservatorio di Matera), Corno: Giampaolo Progresso (Conservatorio di Matera), Rocco Lacanfora (Conservatorio di Potenza), Egidio Timpone (Liceo Musicale), Tuba: Michele Cantatore (Conservatorio di Matera).

L’organizzazione è stata curata anche dalla Prof.ssa Marilena Notarstefano, Referente dell’orientamento del Conservatorio, dal Prof. Giampaolo Progresso, Referente Orchestra di Fiati e dal Dipartimento di strumento musicale e di educazione musicale del Comprensivo “Semeria-Minozzi-Festa” Matera.

La docente di Musica Monica Petrara ha guidato i canti dei bambini.

La dirigente scolastica Arcangela Paolicelli ha introdotto l’evento spiegando l’importanza di questa iniziativa di continuità verticale e di orientamento. L’importanza di avvicinare i bambini e i ragazzi allo studio di uno strumento musicale e alla realtà del Conservatorio è fondamentale, in quanto il Conservatorio “E.R. Duni” rappresenta un’istituzione di prestigio sul territorio.

Lo studio di uno strumento e della musica in generale espone i giovani a un vasto patrimonio storico e artistico, migliora la memoria, la concentrazione e la capacità di problem solving attraverso la lettura e l’esecuzione musicale, sviluppa competenze trasversali come l’ascolto attivo, la collaborazione, il senso dell’armonia.

Inserita perfettamente nel clima di festa che precede il Santo Natale, la Lezione Concerto è stata un vero e proprio “regalo” di cultura e bellezza.

La sonorità solenne e al tempo stesso festosa degli ottoni ha contribuito a creare un’atmosfera magica e ad arricchire l’esperienza scolastica con un momento di alta formazione e di gioiosa aggregazione.

Questo evento dimostra l’impegno congiunto delle istituzioni scolastiche e culturali di Matera nel promuovere l’eccellenza musicale e nel fornire ai giovani strumenti preziosi per la loro crescita intellettuale e artistica.

Ecco le foto.