Furto in abitazione: la Polizia di Stato di Matera arresta un 31enne

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, della presunzione di innocenza e della necessaria verifica dibattimentale, per quanto risulta allo stato attuale, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, si comunica quanto segue.

La Polizia di Stato di Matera ha eseguito l’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Matera, nei confronti di un uomo gravemente indiziato del furto di monili d’oro e di altri oggetti di valore, commesso a Matera il 27 scorso.

Provvidenziale il forte senso civico di una vicina di casa della coppia proprietaria dell’abitazione “visitata” dal ladro.

La donna, notando uno sconosciuto uscire dall’appartamento con un borsone in spalla, si insospettiva e provvedeva ad allertare telefonicamente i padroni di casa, che si erano recati in un vicino centro commerciale per fare acquisti.

Il ladro, vistosi osservato, rivolgeva alla donna un cenno di saluto, quindi calcava sulla testa il cappuccio della felpa e saliva a bordo di un’auto di colore scuro, che lo attendeva poco distante, con all’interno altre due persone.

Nel frattempo, i proprietari, raggiunta velocemente la loro di autovettura, parcheggiata nei pressi del centro commerciale, appuravano che la portiera era stata forzata e che le chiavi di casa, custodite all’interno, erano sparite.

Il personale della Squadra Mobile, a seguito di articolata attività di indagine, supportata dai risultati dell’analisi delle immagini delle telecamere presenti nei pressi dell’abitazione, riusciva a ricostruire gli spostamenti dell’auto ed a raccogliere elementi utili alla individuazione del presunto ladro.

La successiva comparazione delle impronte del sospettato con quelle rilevate dal personale della Polizia Scientifica, in occasione del sopralluogo effettuato all’interno dell’abitazione, dava esito positivo.

Il quadro investigativo delineato portava il G.I.P. ad emettere l’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere.