Tanti a sostegno di Aliano per la candidatura a Capitale della Cultura 2027: ecco le dichiarazioni di supporto

In vista dell’audizione pubblica del dossier “Aliano, Terra dell’Altrove” in programma Martedì 25 febbraio alle 10:15 presso il Ministero della Cultura, diverse istituzioni e organizzazioni della Basilicata hanno espresso il loro sostegno alla candidatura di Aliano a Capitale Italiana della Cultura 2027.

Ecco alcune dichiarazioni di supporto:

Francesco Mancini, Presidente della Provincia di Matera, conferma la propria presenza all’audizione, dichiarando:

“La candidatura di Aliano rappresenta un’occasione straordinaria per tutta la Basilicata e, in particolare, per l’area materana, da sempre vocata all’innovazione culturale e alla promozione del nostro patrimonio storico e paesaggistico.

Il progetto di Aliano, con la sua visione ampia e partecipata, è la dimostrazione che i piccoli centri possono diventare veri e propri laboratori di sviluppo.

Essere presenti all’audizione significa ribadire il sostegno convinto di tutta la Provincia: in questo appuntamento decisivo, vogliamo far sentire la vicinanza delle istituzioni e di tutte le comunità del materano, pronte a far rete per favorire uno sviluppo culturale e turistico che possa beneficiare l’intero territorio.

A tutti coloro che hanno lavorato con impegno e passione a questo dossier rivolgo il mio più caloroso in bocca al lupo, auspicando che Aliano possa conquistare con merito il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2027”.

Filomena Pugliese, Vice Presidente del “GAL Lucania Interiore”, dichiara:

“La dimensione rurale che contraddistingue la nostra Basilicata trova in Aliano un autentico laboratorio di idee e progettualità, capace di raccontare la bellezza del territorio e, allo stesso tempo, di aprirsi all’“altrove” come spazio d’innovazione.

Il dossier “Aliano, Terra dell’Altrove” è un esempio mirabile di come le Comunità, se sostenute nel loro percorso di crescita, possano diventare motori di sviluppo oltre che custodi di un patrimonio culturale inestimabile.

Auguriamo ad Aliano e a tutti i protagonisti di questa avventura di saper trasmettere alla Giuria il valore e la passione alla base del dossier.

Che questa candidatura diventi il simbolo di una Basilicata coraggiosa, pronta a rinnovarsi e a offrire al Paese un esempio di coesione e creatività”.

Il direttore del GAL, Ennio Di Lorenzo dichiara:

“Il “GAL Lucania Interiore”, da sempre impegnato a promuovere percorsi di valorizzazione delle aree interne, riconosce in questa candidatura un’opportunità strategica non soltanto per Aliano, ma per tutta la Basilicata.

Grazie a questa sfida si sta rafforzando una rete di collaborazioni tra istituzioni, associazioni e imprese che credono con forza nel potenziale della nostra terra.

Un riconoscimento nazionale e internazionale potrà dare maggiore impulso alle economie locali e alla vivacità culturale di tutto il territorio lucano”.

Gerardo Larocca, Presidente di ANCI Basilicata, a nome di tutti i 131 comuni lucani, esprime il pieno e convinto sostegno a questa straordinaria opportunità:

“Sarò a Roma insieme ad una delegazione composta da venti sindaci lucani, accompagnati da rappresentanti istituzionali e da una folta rappresentanza della comunità lucana

Questi venti sindaci saranno lì non solo a titolo personale o per rappresentare i propri territori, ma come portavoce di tutti e 131 i comuni della Basilicata, uniti in un unico grande progetto collettivo.

La candidatura di Aliano è un’opportunità che riguarda tutti noi, perché la Basilicata è una terra dalle mille sfaccettature, un intreccio straordinario di cultura, storia e identità che merita di essere raccontato al mondo.

Dai Sassi di Matera ai borghi arroccati delle Dolomiti Lucane, dalle città di Federico II ai paesaggi lunari dei calanchi, dai riti millenari della nostra tradizione alle eccellenze enogastronomiche, ogni angolo della nostra regione è un tassello di una storia affascinante e autentica.

Essere qui oggi, uniti, significa credere nel valore della cultura come motore di sviluppo e nel potenziale che questa candidatura può generare per il futuro della nostra terra.

La candidatura di Aliano non è solo un riconoscimento per un borgo, ma un messaggio forte e chiaro: la Basilicata c’è, è viva, orgogliosa della sua identità e pronta a valorizzare il proprio patrimonio con una visione di crescita e innovazione”.

Anche la Fondazione Matera Basilicata 2019 sarà al fianco della delegazione di Aliano domani a Roma.

Il Direttore Generale, Antonio Nicoletti, sottolinea:

“Aliano è un miracolo laico nella scena dei piccoli centri europei, non solo italiani.

La sua esperienza, a partire dalla “Luna e i Calanchi”, mostra concretamente quanto potenziale possono esprimere le aree interne, se si innescano percorsi di sviluppo che fanno leva sulla cultura.

Come membro del comitato promotore, la Fondazione Matera Basilicata 2019 è tra le istituzioni che sin dall’inizio hanno sostenuto il progetto di Aliano, racchiuso nel dossier “Terra dell’Altrove”, fortemente ispirato all’esperienza di Matera Capitale Europea della Cultura 2019.

Diverse sono le buone pratiche di questo percorso che il borgo lucano ha voluto mettere a valore nella propria proposta di rigenerazione culturale; da quella dell’Open Design School, il laboratorio multidisciplinare e sperimentale di Matera 2019, segnalato tra le prime best practices a livello europeo e partner ufficiale del New European Bauhaus, alla sinergia con gli altri 130 comuni della Basilicata, modellata sul progetto del 2019 “Capitale per un giorno”.

Come Matera, anche Aliano punta a trasformare la propria immagine e il proprio destino, passando da terra d’esilio, dove fu confinato Carlo Levi, a luogo di accoglienza, grazie a una proposta culturale rivolta a cittadini permanenti e temporanei.

Un messaggio forte che parte da un piccolo borgo di un’area interna del nostro Sud, immaginandosi come laboratorio per i piccoli comuni in cui poter ragionare su una scala più ampia e sperimentare nuove soluzioni.

Con il progetto “Terre Immerse”, con cui Matera si appresta a diventare Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026, mettendo in connessione aree interne e costiere del Mediterraneo, immaginiamo una staffetta verso Aliano, Capitale Italiana della Cultura 2027, per un nuovo protagonismo dei nostri territori”.