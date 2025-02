In Basilicata previste più di 10000 assunzioni per il trimestre in corso: ecco i dati

In Basilicata, a Febbraio 2025, sono programmate circa 3.110 assunzioni, 490 in più rispetto allo stesso mese del 2024.

Allungando lo sguardo sul trimestre febbraio-aprile, le previsioni delle imprese raccontano che ci saranno 10.040 nuovi ingressi, ben 1.840 in più dello stesso trimestre dell’anno scorso.

Il dato emerge dal nuovo bollettino Excelsior, realizzato da Unioncamere e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che racconta come nel 16% dei casi le entrate previste saranno stabili, ossia con un contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, mentre nell’84% saranno a termine (a tempo determinato o altri contratti con durata predefinita).

Il settore dei servizi continua ad assorbire oltre la metà delle nuove entrate (65%), con commercio, costruzioni e servizi alle persone che trainano il mercato del lavoro in questo mese di febbraio.

Resta sempre ampio il gap rispetto alle assunzioni di fascia alta (dirigenti, specialisti e tecnici) rispetto alla media italiana: la Basilicata ne assorbe solo il 14% mentre la media nazionale si attesta al 20%.

Appena il 9% delle entrate previste sarà destinato a personale laureato.

Altri dati: in 45 casi su 100 le imprese prevedono di avere difficoltà a trovare i profili desiderati; per una quota pari al 26% interesseranno giovani con meno di 30 anni; per una quota pari al 13% le imprese prevedono di assumere personale immigrato.