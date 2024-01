Stupefacenti per una vasta clientela della provincia di Matera: scattati 8 arresti! I dettagli

Da Altamura rifornivano di stupefacenti anche una vasta clientela della provincia di Matera, accordandosi al telefono con un linguaggio in codice che faceva riferimento a “nocino” o “like”.

Ieri mattina, però, sono scattati gli arresti per 8 residenti nella città della Murgia pugliese, eseguiti dai carabinieri nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Bari.

Il commercio illegale riguardava in particolare l’eroina indicata nelle contrattazioni con una particolare marca di nocino nella convinzione che, trattandosi di un prodotto difficilmente reperibile in altre zone, potesse giustificare l’interesse di clienti provenienti da altri territori in caso di eventuali intercettazioni da parte degli investigatori.

Ma, evidentemente, non è stato così.