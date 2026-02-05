Strada Pozzitello-San Basilio, troppi gli incidenti: questa la richiesta

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa del Sindaco di Pisticci, Domenico Albano, della Consigliera regionale, Viviana Verri e della Consigliera della Provincia di Matera Maria, Teresa Camardella:

“Si è tenuta ieri in Terza Commissione Consiliare presso la sede del Consiglio regionale l’audizione del Sindaco Domenico Albano, del Presidente della Provincia di Matera Francesco Mancini e del Direttore Generale del Dipartimento Infrastrutture Antonio Altomonte, sul tema dei 24 milioni di fondi FSC 2021-2027 destinati alla Provincia per interventi sulle infrastrutture stradali.

Nel corso dell’audizione, richiesta dal Sindaco e dalla Vicepresidente della Commissione Viviana Verri, sono stati chiesti chiarimenti circa i tempi di erogazione del finanziamento, fondamentale per gli interventi di messa in sicurezza, quantificati in 3 milioni di euro, della strada provinciale Pozzitello-San Basilio, che negli ultimi anni è stata teatro di incidenti costati la vita a giovani pisticcesi.

E’ emersa l’esigenza, rimarcata con forza dal Sindaco, dalla Consigliera Verri e dal Presidente Mancini, di attivare il fondo per la progettazione degli interventi più urgenti, tra cui quello sulla S.P. Pozzitello-San Basilio, anticipando così alla Provincia le risorse necessarie per attivare le procedure di gara.

Non è più possibile, infatti, attendere i tempi dell’Accordo Governo-Regione, che prevedono l’erogazione della prima tranche di 4.800.000 euro a partire dal 2027, né la rimodulazione del fondo richiesta per il 2026 dalla Regione ma non ancora concessa dal Governo.

E’ noto, infatti, che la Provincia non disponga dei mezzi finanziari necessari per anticipare somme di questa portata, nonostante abbia provveduto tempestivamente alla programmazione necessaria per poter richiedere i fondi FSC. Ora serve uno sforzo concreto da parte della Regione per accelerare gli interventi.

Su un tema così importante non è più tempo di annunci ma servono risposte e tempi certi, per cui accogliamo positivamente l’impegno del Direttore Altomonte ad attivarsi per l’anticipo delle somme alla Provincia e continueremo, attraverso un’azione politica coordinata ed univoca, ad attenzionare questa situazione ad ogni livello, sia esso provinciale che regionale, per fornire risposte concrete alla comunità di Pisticci”.