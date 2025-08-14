Stigliano: al via la rassegna cinematografica “Palestina Animada”, con la proiezione di diciotto corti realizzati da registi palestinesi. L’iniziativa gratuita in programma

Mercoledì 20 Agosto 2025 alle ore 22.00, sarà presentata a Stigliano la rassegna cinematografica “Palestina Animada”, con la proiezione di diciotto corti di cinema d’animazione realizzati da registi palestinesi.

La rassegna è stata curata dal Centro Itard Lombardia e dal CRAC (Centro Ricerca Arte Contemporanea APS) con It’s hard noise di Cremona, nell’ambito del programa Cinema d’estate del Cineclub “Massimo Troisi”.

La proiezione avverrà all’aperto con ingresso libero e gratuito.

“Palestine Animated” è un collettivo di registi e registe di cinema d’animazione palestinesi e internazionali, le cui opere affrontano diversi aspetti della vita palestinese attraverso l’arte.

L’obiettivo del gruppo è mostrare diverse espressioni dell’arte animata realizzate in Palestina e sulla Palestina.

Il collettivo intende unire nonostante le fratture dell’esilio e della separazione provocate dall’occupazione.

I registi provengono da Gaza, dalla Cisgiordania e dalla diaspora internazionale sparsa in tutto il mondo. In questi tempi così difficili, tutti i registi hanno dato il loro consenso per proiezioni gratuite, a condizione che qualsiasi profitto ne derivasse venga destinato ai membri del gruppo che hanno bisogno di supporto.

Di seguito i nomi dei registi autori dei cortometraggi che saranno proiettati:

Rami Abbas (Palestine-Madrid), Sheeren Abdelkarim (Gaza), Amal Al Nakhala (Gaza), Samira Badran (Spain, Palestine), Rasmi Damo (Gaza), Dana Durr (Bir Zeit, Palestine), Msallam Hdaib, (Russia, Palestine), Khaled Jarada (Gaza), Jana Kattan (Based in UK), Haneen Koraz (con Nour A- Jawad, Shorooq Darwish (Gaza), Basel Nasr-al Masna (Ramallah, Palestine), Tariq Rimawi (Amman, Jordan), Ahmad Saleh (Amman, Jordan), Khaled Jarada, Shereen Abdel Karim, Amal Nakhala, Ahmad Saleh, Samira Badran, Jana Kattan, Tariq Rimawi, Basel Nasr, Dana Durr, Rami Abbas, Msallam Hdaib, Rasmi Damo, Amer Shomali, Mats Grorud e Stefano Savona.

Una parte essenziale del lavoro è l’inclusione degli organizzatori di base di Cabezon for Gaza e Rumbo a Gaza, in Spagna, i quali hanno contribuito a fondare il collettivo e a portare i film al pubblico.

Il collettivo collabora anche con il festival di animazione Kaboom nei Paesi Bassi e Stoptrik in Slovenia.

Palestina Animada è stato proiettato a: Barcellona, Santander, Cabezón de la Sal, Málaga, Madrid, Lisbona, Mellionnec (Francia), Oslo, Sandefjord, Hvitsen Salong e altre città della Norvegia.”

Attualmente in Italia, la rassegna è promossa dal Centro Itard Lombardia, dal CRAC Centro Ricerca Arte Contemporanea APS, e da it’s hard noise di Cremona.