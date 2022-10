Sorpresa inaspettata nelle acque di Metaponto! Ecco quale splendido esemplare è stato avvistato

La terra lucana è piena di meraviglie, così come il suo mare.

Splendidi esemplari di Capodogli, negli scorsi giorni, sono stati avvistati al largo di Metaponto.

Una sorpresa inaspettata, ma non unica nel suo genere: negli ultimi anni risultano vari gli avvistamenti di questi odontoceti.

Uno spettacolo unico.

Il capodoglio o fisetere è il più grande di tutti gli Odontoceti e il più grande animale vivente munito di denti: misura infatti fino a 18 metri di lunghezza.

L’enorme testa e la sua forma caratteristica, così come il ruolo centrale che ricopre in Moby-Dick di Herman Melville, hanno consentito a molti di descriverlo come l’archetipo della balena.

Anche a causa di Melville il capodoglio viene associato comunemente con il Leviatano della Bibbia.

Il capodoglio è anche conosciuto come cascialotto o cascialoto, oggi in disuso in italiano ma diffuso in altre lingue come cachalote, cachalot e simili, nome di origine portoghese che deriva probabilmente da cachola, termine colloquiale che significa “testa”.

I capodogli sono stati cacciati fino a tempi recenti nell’arcipelago atlantico portoghese delle Azzorre.

Il capodoglio è anche l’animale di Stato del Connecticut.

Il termine “capodoglio” deriva da “capo d’olio” e trae origine dalla sostanza oleo-cerosa presente nel loro cranio.a

