Simone nominato Segretario di Forza Italia Giovani Basilicata

Il Segretario Nazionale di Forza Italia Giovani, Simone Leoni, ha riconfermato alla guida del movimento giovanile lucano Simone Pierro di Rionero in Vulture, affidandogli l’incarico di Segretario Regionale di Forza Italia Giovani Basilicata.

Di seguito le dichiarazioni di Pierro:

«Con grande emozione, ho ricevuto oggi dal Segretario Nazionale, Simone Leoni, la nomina a Segretario Regionale di Forza Italia Giovani Basilicata.

Questo incarico, che mi onora, mi dà la possibilità di continuare il percorso incominciato un anno e mezzo fa alla guida del movimento giovanile lucano e del relativo Coordinamento, composti da ragazze e ragazzi straordinari che ringrazio con tutto il mio cuore per la fiducia accordatami, per l’impegno profuso e per il grandioso operato di questi mesi.

Con gratitudine, desidero ringraziare, per la fiducia riposta nei miei confronti il Segretario Nazionale, Simone Leoni, al quale mi lega un rapporto di amicizia e di stima.

Desidero altresì ringraziare il Segretario Regionale di Forza Italia Basilicata, Min. Maria Elisabetta Alberti Casellati, per la sua attenzione costante nei confronti del movimento giovanile, il Vice-Segretario Nazionale di Forza Italia, On. Stefano Benigni, per l’impegno profuso alla guida dei Giovani di Forza Italia in questi anni, i Segretari Provinciali di Forza Italia di Potenza e di Matera, On. Vincenzo Taddei e Gianluca Modarelli, per aver reso il nostro partito sempre più forte sul territorio credendo nello slancio dato da noi giovani.

Ringrazio ancora, per il loro operato vicino alle nuove generazioni, il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, l’Assessore Franco Cupparo e i Consiglieri Regionali Gianuario Aliandro e Fernando Picerno.

Un ringraziamento speciale va a tutta la grande famiglia di Forza Italia in Basilicata, alla dirigenza e ai militanti che ogni giorno si prodigano per far crescere il partito e per renderlo più vicino alle istanze dei cittadini.

Le sfide che ci attendono sono importantissime e il mio impegno, per tutti i giovani della Basilicata, sarà in prima linea. Presto procederò alla composizione del nuovo Coordinamento Regionale per partire subito con tutte le attività da realizzare sul territorio. Il futuro è adesso, ed è compito di noi giovani coglierne ogni opportunità.»