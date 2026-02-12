Sigarette, nuova stangata in arrivo? La data da segnare sul calendario

Nuova stangata per i fumatori: scatta domani, venerdì 13 febbraio 2026, la terza fase degli aumenti sui tabacchi lavorati.

Questo aggiornamento, fa sapere leggo, segue i primi rincari di metà gennaio (che hanno portato, ad esempio, le Marlboro a 6,80 €) e le variazioni su sigari e trinciati entrate in vigore a fine mese.

Si chiude così il ciclo di adeguamenti previsto per l’inizio dell’anno.

Secondo quanto comunicato dall’Agenzia delle Dogane, il nuovo listino prezzi coinvolgerà ben 75 marche.

Tra i brand più noti che vedranno un ritocco all’insù figurano Camel, Winston e Benson & Hedges.

Il provvedimento non riguarda solo le sigarette confezionate, ma si estende anche a un’ampia gamma di sigari, sigaretti e tabacco trinciato.

Il rincaro medio previsto si attesta sui 30 centesimi a pacchetto, una cifra legata direttamente al nuovo sistema di accise introdotto per l’anno in corso.

Tutti i dettagli e i listini aggiornati sono già consultabili in anteprima sul portale ufficiale dell’Agenzia delle Dogane, permettendo ai consumatori di verificare il costo esatto di ogni specifica marca.