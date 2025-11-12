Screening gratuito all’Ospedale di Matera e di Policoro. Ecco date e orari

Anche quest’anno, in occasione della Giornata Mondiale dedicata al Diabete, che si celebra il 14 novembre, l’Azienda Sanitaria Locale di Matera partecipa alla campagna di sensibilizzazione che unisce i pazienti, le famiglie e gli operatori sanitari su una delle patologie croniche a più rapida crescita a livello globale e che rappresenta una sfida sanitaria.

Due gli eventi organizzati, uno a Matera l’altro a Policoro.

Giovedì 13 novembre, l’Unità operativa di Endocrinologia e Malattie metaboliche, diretta da Antonella Carbone e l’Unità di Nutrizione Clinica, diretta da Carmela Bagnato, svolgeranno, a partire dalle ore 15 alle ore 18, nella hall di ingresso dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera un’attività di screening congiunta per il diabete e per i fattori di rischio al fine di identificare i soggetti meritevoli di approfondimento diagnostico e terapeutico.

Lo screening si ripeterà sabato 15 novembre, dalle ore 9 alle ore 13, all’Ospedale Papa Giovanni Paolo II di Policoro a cura del servizio di Diabetologia con la dottoressa Maria Chiara Fabiano, afferente alla Medicina interna e d’Urgenza diretta da Rocco di Leo.

Lo screening valuterà in particolare i rischi legati all’obesità e al sovrappeso.

Afferma il Direttore Sanitario dell’ASM, Andrea Gigliobianco:

“Le iniziative hanno lo scopo di promuovere comportamenti e stili di vita corretti – anche in linea con il tema del 2025 Diabete e benessere sul posto di lavoro.

È fondamentale agire sulla prevenzione per l’impatto clinico, sociale ed economico che la malattia ha sul Sistema Sanitario”.

Ai cittadini che si presenteranno saranno eseguiti la glicemia capillare, la valutazione dei parametri antropometrici e della pressione arteriosa.

Saranno inoltre somministrati i questionari per la valutazione del rischio di sviluppare diabete mellito tipo 2 e saranno date indicazioni volte a correggere lo stile di vita.

Afferma il Direttore Generale dell’ASM, Maurizio Friolo:

“Come sempre l’ASM è in prima linea nelle iniziative di prevenzione delle malattie e di informazione.

La campagna ha lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sottolineando che il diabete non è soltanto un problema di salute, ma un tema di interesse sociale perché influenza la produttività, il benessere psicologico e la qualità della vita dei soggetti affetti e dei loro familiari”.