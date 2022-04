Rapina la notte scorsa in Basilicata, precisamente in una sala slot di Tito Scalo in Provincia di Potenza.

Era a viso coperto l’uomo che si è fatto consegnare, dall’unico dipendente presente della sala slot, 1500 euro.

Probabilmente nascondeva un’arma nella manica della giacca.

Il rapinatore, dopo l’efferato gesto, è riuscito a scappare.

Indagini in corso dei Carabinieri.a

