Prevenzione incidenti domestici: corsi per anziani a Tursi e Policoro

Così come le malattie, anche gli incidenti domestici si possono essere prevenuti.

Diverse sono le iniziative di prevenzione a livello istituzionale.

Le più efficaci sembrano essere quelle che considerano approcci multipli: campagne di informazione e di educazione (verso anziani, bambini, genitori).

A questa modalità di approccio si è ispirata Anziani Italia Rete Associativa che in collaborazione con l’Inail e la Federcasalinghe sta organizzando anche in Calabria e Basilicata degli incontri mirati a suggerire alle persone, ed in particolare alle persone adulte, quali sono i comportamenti corretti da adottare per prevenire gli incidenti domestici ed eventualmente come comportarsi in caso di incidente per poter chiedere aiuto e soccorso.

Sono dei suggerimenti semplici che a volte possono sembrare banali, ma la maggior parte degli incidenti è causata da disattenzione e dalla quotidiana ripetizione dei movimenti che ci fa sentire sicuri e ci porta a sottovalutare il rischio.

Il maggior numero di incidenti domestici si verificano in cucina ed in bagno.

Di seguito alcuni dati pubblicati dall’ISTITUTO SUPERIORE DELLA SALUTE sulla sicurezza domestica.

Nella popolazione adulta residente in Italia la consapevolezza del rischio di infortunio domestico è scarsa: nel biennio 2023-2024 solo 7 intervistati su 100 considerano alta o molto alta la possibilità di avere un incidente in casa (facendo riferimento a loro stessi o ai propri familiari).

Questa consapevolezza resta relativamente bassa in tutti i gruppi della popolazione, ma è leggermente maggiore in età adulta (8% dopo i 50 anni vs 5,7% prima dei 35 anni), fra le donne (9% vs 6% fra gli uomini), tra le persone con maggiori difficoltà economiche (12% vs 7% di chi riferisce di non averne) e tra chi vive con anziani o con minori di 14 anni (8%). Si osservano differenze anche significative fra alcune Regioni, ma senza una grande variabilità né un chiaro gradiente geografico.

L’andamento temporale della consapevolezza del rischio di infortunio registra prima una diminuzione a livello nazionale fino al 2012-2013 e poi un aumento che nelle Regioni del Sud è più pronunciato e raggiunge valori più elevati di quelli di inizio periodo.

I due corsi che si sono svolti a Tursi ed a Policoro in data 14 e 15 marzo presso le sedi dei Centri di Aggregazione Culturali affiliate alla Rete Nazionale Anziani Italia, hanno registrato la partecipazione di un gran numero di persone adulte, attente e partecipi alla discussione successiva, l’importanza della prevenzione è stata apprezzata e rafforzata, anche il Sindaco di Tursi Salvatore Cosma, che durante il suo saluto istituzionale ha ribadito l’importanza della prevenzione e dell’approccio scelto per parlarne.

Il prossimo incontro si svolgerà a Val D’agri presso la Sala Consiliare del Comune domenica 22 marzo 2026 con avvio alle ore 16,00, alla presenza delle istituzioni locali.