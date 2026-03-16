Fiocchetto Lilla a Matera: consulti Open Day su anoressia e bulimia all’Ospedale Grazie

Oggi, in occasione della Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla, l’Unità Operativa Semplice Dipartimentale di Nutrizione Clinica e Dietologia dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera ha aperto le porte ai cittadini con un Open Day informativo dedicato ai disturbi del comportamento alimentare.

Durante la mattinata, dalle 11 alle 13, il personale sanitario ha accolto e ascoltato i partecipanti offrendo informazioni, orientamento e momenti di confronto su tematiche importanti come anoressia, bulimia, disturbo da alimentazione incontrollata e altri disturbi alimentari.

L’iniziativa ha registrato 25 consulti, confermando l’importanza di creare occasioni di informazione e sensibilizzazione su patologie complesse e sempre più diffuse, che richiedono attenzione, ascolto e percorsi di cura multidisciplinari.

Un sentito ringraziamento da parte della Direzione Strategica dell’ASM a tutti i professionisti coinvolti e ai cittadini che hanno partecipato, contribuendo a rendere questa giornata un momento significativo di prevenzione e consapevolezza.