Postamat chiusi durante il fine settimana a Matera: questa l’interrogazione

I consiglieri comunali Domenico Bennardi (Movimento 5 Stelle), Vincenzo Santochirico e Marina Rizzi (Progetto Comune) hanno presentato un’interrogazione al sindaco di Matera per chiedere chiarimenti e interventi urgenti in merito alla chiusura e alla limitazione del servizio Postamat in città, disposta da Poste Italiane per motivi di sicurezza:

“Negli ultimi giorni, molti sportelli automatici di Poste Italiane, sia nel centro che nei quartieri periferici di Matera, risultano fuori servizio nelle ore serali e durante il fine settimana.

In alcuni casi il blocco inizia già nel primo pomeriggio, con un semplice avviso, scritto solo in italiano, che segnala la mancanza di contante.

Una situazione che sta causando disagi significativi ai cittadini, in particolare agli anziani che utilizzano i Postamat per ritirare la pensione, e ai turisti che nei weekend si trovano senza possibilità di prelevare denaro contante.

È inaccettabile che in una città turistica come Matera, meta di migliaia di visitatori ogni settimana, non si possa accedere a un servizio essenziale come il prelievo di contante.

Nei giorni di maggiore afflusso turistico, cittadini e visitatori si trovano in difficoltà, e anche le attività commerciali ne risentono pesantemente.

La situazione evidenzia una contraddizione tra la propaganda sulla sicurezza e la realtà dei fatti:

Il centrodestra parla costantemente di sicurezza, ma intanto Poste Italiane chiude gli sportelli per ‘troppa insicurezza’. È paradossale.

Se la risposta al problema è ridurre i servizi invece di potenziarli, vuol dire che qualcosa non funziona“.

Nell’interrogazione, Bennardi, Santochirico e Rizzi chiedono se l’amministrazione comunale sia a conoscenza di questi disservizi e se abbia avviato interlocuzioni con Poste Italiane o con la Prefettura per comprendere le motivazioni alla base della sospensione del servizio.

Sollecitano inoltre il Comune a richiedere formalmente il ripristino del servizio Postamat h24, almeno nelle zone centrali e turistiche, garantendo adeguati livelli di sicurezza.

“Matera, concludono i consiglieri, non può restare isolata nei fine settimana per mancanza di contante.

Il Comune deve intervenire e farsi sentire con forza, perché non si può parlare di città moderna e accogliente se vengono meno servizi di base come questo.

È una questione di dignità per i cittadini e di rispetto per chi visita la nostra città.”