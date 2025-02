Policoro, ultimi giorni per fare domanda nel Servizio Civile. Ecco quello che c’è da sapere

Mancano poche ore per presentare la domanda per avviare un importante percorso formativo, anche nella Pubblica Amministrazione.

Si tratta del Servizio Civile Universale, l’importante opportunità fornita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Giovanili e il S.C.U., a cui ha aderito anche il Comune di Policoro insieme ad altri Enti dell’area.

Sono 39 i posti disponibili nelle diverse sedi dislocate tra la Casa Comunale e gli Istituti scolastici.

L’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Policoro, Cinzia Mastronardi, dichiara:

“È un’importante esperienza formativa che i ragazzi possono cogliere per acquisire competenze e conoscenze legate al mondo del lavoro: diversi i ragazzi che, dopo un anno di SCU, hanno superato brillantemente anche concorsi nella Pubblica Amministrazione”.

Possono partecipare alle selezioni i giovani che, alla data della presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età.

Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) entro e non oltre il giorno 18 Febbraio 2025 alle ore 14:00.

Per tutti i volontari ci sarà un rimborso spese mensile pari a 507,30 € per 12 mesi oltre ad ottenere il 15% di posti riservati per concorsi pubblici.