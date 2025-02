A Matera un incontro per parlare degli effetti degli inquinanti sulla salute umana. Ecco l’appuntamento

“One Health in pratica.

Come i biosistemi rilevano e rispondono all’inquinamento antropico mitigando ovvero amplificando gli effetti degli inquinanti sulla salute umana“.

Questo è il tema della relazione a cura del prof. Gianfranco Peluso, Prof. Ordinario di Clinica della Nutrizione UNICAMILLUS Roma, Direttore di Ricerca IRET- NAPOLI CNR- Componente CTS LucAS, nell’ambito degli incontri di LucAS in-forma.

L’incontro dal titolo “One Health, la salute umana e quella degli ecosistemi. Linee di ricerca e prospettive per la Basilicata”, si svolgerà Venerdì 21 Febbraio a Matera a partire dalle 10:30 nell’aula Magna ARPAB, in via dei Mestieri 43.

Seguiranno i saluti istituzionali:

di Laura Mongiello, Assessore regionale Ambiente e Transizione energetica;

Michele Busciolano, Responsabile Esecutivo del Progetto LucAS;

di Donato Ramunno, Direttore Generale di Arpab.

L’introduzione sarà affidata alla dott.ssa Rosa Anna Cifarelli, Responsabile Scientifica Progetto LucAS, fino alla relazione del professor Gianfranco Peluso.

La relazione del professor Peluso sarà propedeutica alla tavola rotonda che si aprirà subito dopo a cura di:

Gaetano Caricato dell’ARPAB;

Carmine Cocca, Presidente CONAF;

Domenico Dell’Edera, Responsabile Centro di riferimento regionale del Laboratorio di genetica medica ed immunogenetica;

Francesco Dimona, Presidente Ordine dei Medici Matera;

Gianluca D’Andrea, Presidente dell’Ordine dei Tecnologi alimentari di Basilicata e Calabria;

Anna Di Salle dell’IRET/CNR di Napoli;

Mauro Finicelli dell’IRET/CNR di Napoli;

Salvatore Masi, componente CTS LucAS;

Vito Summa dell’IMAA-CNR, componente CTS LucAS.

Seguirà uno spazio di dibattito in cui raccogliere commenti, spunti e riflessioni.

Per le conclusioni finali, la parola passerà al Direttore Tecnico Scientifico di Arpab, Componente CTS LucAS, Achille Palma e all’Assessore regionale alla Salute, politiche per la persona e PNRR Cosimo LATRONICO.

L’evento si inserisce nell’ambito degli appuntamenti del progetto LucAS, progetto pluriennale, interdisciplinare e interistituzionale di studio integrato per la tutela dell’ambiente e la salvaguardia della salute delle comunità locali, che punta ad accrescere la conoscenza dei territori.

