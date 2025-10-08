Policoro, Terminal Bus: dopo 35 anni, qualcosa si muove. Le ultime notizie

A margine della riconsegna delle chiavi al Comune di Policoro da parte degli ex affittuari, il Terminal Bus ritorna da oggi sotto la gestione diretta del Comune.

𝙌𝙪𝙚𝙨𝙩𝙖 𝙡𝙖 𝙣𝙤𝙩𝙖 𝙪𝙛𝙛𝙞𝙘𝙞𝙖𝙡𝙚 𝙙𝙚𝙡 𝙎𝙞𝙣𝙙𝙖𝙘𝙤 𝙀𝙣𝙧𝙞𝙘𝙤 𝘽𝙞𝙖𝙣𝙘𝙤:

“Dopo trentacinque anni si avvia oggi un momento importante riguardo il recupero del Terminal Bus, struttura che gestiremo momentaneamente cercando di tutelarla da vandalismi, tramite un servizio espletato da una guardia giurata, con l’apertura dei bagni negli atri delle sale d’attesa.

Una volta fatto questo ci occuperemo, tramite un nuovo bando, di assegnare i locali ad una nuova gestione che sarà finalizzata esclusivamente al Terminal e non alla zona bar e ristorante”.