Policoro ringrazia il Comandante della Guardia Costiera Leone per l’attenzione ed il supporto alle attività di controllo. I dettagli

Nella mattinata di ieri si è svolto presso il Porto Turistico Marina di Policoro l’incontro tra il Sindaco Enrico Bianco e l’Ammiraglio Vincenzo Leone, Comandante regionale della Guardia Costiera della Puglia e della Basilicata Ionica e Comandante del porto di Bari.

Durante il colloquio, il primo cittadino, accompagnato dal vice Sindaco e Assessore al Turismo Massimiliano Padula, ha ringraziato il Comandante Leone per l’attenzione ed il supporto alle attività di controllo garantite per mantenere la sicurezza del territorio.

Allo stesso tempo, l’Ammiraglio Leone ha riconosciuto la centralità e l’importanza di Policoro nell’arco jonico lucano, ribadendo la volontà di creare, nel nostro Comune, un nuovo ufficio locale marittimo che possa consentire alla Guardia Costiera di migliorare la sua presenza, anche grazie all’aiuto di nuovi mezzi navali e potenziando il numero del personale in servizio.

L’esigenza sia dell’Ente comunale che della Capitaneria di Porto è quella di creare un’eccellente gestione costiera: la volontà di entrambe le Istituzioni è comune e chiara per ribadire una sempre più crescente collaborazione.