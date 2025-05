Impianto Biogas in area agricola comunale, in programma un dibattito pubblico in Piazza.

Domenica sera, dalle ore 20.00, l’Associazione “Difendiamo il territorio” ha organizzato un dibattito pubblico in piazza Eraclea riguardo la possibile realizzazione di un impianto Biogas in area agricola di Policoro.

L’evento è patrocinato dal Comune.

Ecco i dettagli dell’incontro.