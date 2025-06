Policoro: nasce il mercato settimanale anche nella zona Lido. Ecco come fare richiesta

Finalmente anche la zona Lido di Policoro avrà il suo mercato settimanale: tutti i lunedì del mese, in via Achille, sei posteggi per attività commerciali costituiranno il primo inizio della zona mercatale che si spera risponderà alle esigenze sempre più frequenti dei residenti che da tempo aspettavano una soluzione.

Oggi pomeriggio, con un avviso sull’Albo Pretorio, è stato pubblicato il bando pubblico per la concessione delle autorizzazioni al commercio per i sei posteggi: dalle dimensioni di 30 mq, cinque stalli saranno destinati alla vendita di merci non alimentari e uno invece alla vendita di alimenti (frutta e verdura).

“L’istituzione dell’area mercatale è un passo importante per andare incontro alle esigenze della nostra comunità che cresce, garantendo anche alla zona Lido, i servizi necessari”, ha commentato l’assessore al Commercio Rosa Montesano.

La concessione durerà 10 anni a partire dal momento del rilascio della stessa;

per inviare la richiesta bisognerà compilare e inviare la domanda a 𝐩𝐫𝐨𝐭𝐨𝐜𝐨𝐥𝐥𝐨@𝐩𝐞𝐜.𝐩𝐨𝐥𝐢𝐜𝐨𝐫𝐨.𝐛𝐚𝐬𝐢𝐥𝐢𝐜𝐚𝐭𝐚.𝐢𝐭 a partire dalla data di pubblicazione del presente bando e dovrà pervenire entro e non oltre il quindicesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente bando e precisamente 𝐄𝐍𝐓𝐑𝐎 𝐄 𝐍𝐎𝐍 𝐎𝐋𝐓𝐑𝐄 𝐋𝐄 𝐎𝐑𝐄 𝟐𝟑:𝟓𝟗 𝐃𝐄𝐋 𝟎𝟗.𝟎𝟕.𝟐𝟎𝟐𝟓.