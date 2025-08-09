Policoro: due mesi di intrattenimento per 300 ragazzi iscritti al Centro estivo. Ecco le foto della visita del Sindaco

Si chiama “Tutti al Mar Jonio” il Centro Estivo che da 13 anni porta sport, gioco e tanto divertimento sul lungomare di Policoro.

Anche questa edizione è stato un grande successo per la partecipazione diffusa dei ragazzi che, presso il Lido Summertime, hanno potuto trascorrere otto settimane in allegria e spensieratezza, godendo di tutti i servizi e di un mare stupendo che ne ha cullato sogni e desideri.

Affluenza record anche quest’anno con circa 300 iscritti totali, e in media 150 a settimana, con ragazze e ragazzi arrivati qui sulla costa policorese dai paesi limitrofi come Tursi, Valsinni e Sant’Arcangelo, ma anche da Policoro stessa e da famiglie del nord Italia qui in villeggiatura.

Due mesi di intrattenimento, dal lunedì al venerdì, in cui i bambini, sotto il controllo di 20 istruttori, tutti laureati in Scienze Motorie o Psicologia o Scienze Sociali, hanno potuto provare tutte le esperienze possibili, animati da spettacoli di baby dance e acquagym, musica, pittura e tutti gli sport acquatici e da praticare sulla spiaggia.

Venerdì, alla chiusura del Centro Estivo, è stato il Sindaco Enrico Bianco a far loro visita, ringraziando personalmente ancora una volta famiglie e organizzatori per essere parte di questo servizio essenziale nella nostra comunità.

Ecco le foto.