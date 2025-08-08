Policoro centrale nel panorama turistico lucano. Questa l’iniziativa

Dal 17 al 19 settembre arriva a Policoro il “BTMInterAzioni – Special Edition – Basilicata Ionica”.

Si svolgerà infatti nella comunità jonica il “BTM” (Business Tourism Management), un evento voluto dall’APT (Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata) che da anni riunisce operatori, Amministrazioni, imprese ed Enti con l’intento di creare un momento di incontro e conoscenza tra operatori del settore turistico locale.

Attraverso “Special Edition Basilicata”, BTM approda nella nostra regione, proponendosi di pubblicizzare e raccontare il territorio lucano in tutte le sue ricchezze e sfaccettature.

Così commenta il vice Sindaco e Assessore alla Turismo, Massimiliano Padula:

“Siamo orgogliosi che Policoro sia stata scelta come luogo per ospitare questa edizione di BTM.

Ringraziamo APT e la Regione Basilicata per aver scelto la nostra città, certificando la sua centralità nel panorama turistico lucano”.

L’evento in apertura sarà contraddistinto dall’arrivo di committenti e giornalisti, che saranno accompagnati in un tour guidato attraverso la città di Policoro e tutte le altre bellezze del Metapontino.

La mattinata del 19 settembre, invece, interesserà il Castello Berlingieri di Policoro, che ospiterà la tappa cardine dell’evento.

L’incontro darà spazio a corsi di formazione e networking, attraverso un B2B aperto a tutti gli operatori turistici della Basilicata.

Il pomeriggio vedrà l’avvicendarsi di diversi workshop, panel e momenti formativi.