Policoro: bellissima la statua della “Madonna del Mare” portata in processione lungo la costa. Ecco le foto

Questa mattina il Sindaco Enrico Bianco ha partecipato alla celebrazione della Beata Vergine Maria Assunta, nota come “Madonna del Mare”.
Una processione di barche ha trasportato la statua della Vergine lungo la costa, da Marinagri fino all’oasi del WWF, una tradizione che si ripete ogni anno e che benedice la nostra comunità.
Questa sera alle 21:00 ci sarà la fiaccolata dalla chiesa di San Francesco fino a Piazza Enotria: lì ci sarà poi la Santa Messa che sarà officiata da Don Domenico Buglione, Vicario Generale della Diocesi di Tursi – Lagonegro.
Ecco le foto.