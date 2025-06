Policoro accende i riflettori sul futuro dell’hockey: grande partecipazione per il Trofeo Nazionale Preagonistico Under 12

Si è conclusa con entusiasmo e grande partecipazione la fase finale del Trofeo Nazionale Preagonistico di Hockey Prato Under 12, maschile e femminile, svoltasi il 21 e 22 giugno 2025 presso i campi in erba dell’Istituto Religioso “Don Minozzi” di Policoro.

Un evento carico di emozione, che ha visto coinvolti oltre 200 tra giovani atleti, tecnici e accompagnatori provenienti da Abruzzo, Basilicata, Lazio, Marche, Puglia, Sardegna e Sicilia, ciascuna rappresentata da due squadre (una maschile e una femminile), qualificate nelle rispettive fasi regionali.

La manifestazione, promossa dalla Federazione Italiana Hockey (FIH), si è posta come obiettivo non solo la valorizzazione dello sport giovanile, ma anche la promozione dell’inclusione, del coinvolgimento familiare e dell’accessibilità.

A questo scopo, la FIH ha rinnovato il format del torneo, prevedendo due sedi per le finali – Policoro per il Centro-Sud e Mori (TN) per il Centro-Nord – e azzerando costi di iscrizione e tasse gara, per permettere la più ampia partecipazione possibile.

Il programma dell’evento: Sabato 21 giugno: cerimonia di apertura e incontri di qualificazione e semifinali: Domenica 22 giugno: finali, cerimonia di premiazione e chiusura. Le gare si sono svolte in un clima di sano agonismo e grande festa, sottolineando il valore educativo dello sport.

La città di Policoro ha accolto con calore delegazioni e famiglie, offrendo anche strutture alternative coperte (PalaErcole e PalaOlimpia), pronte ad ospitare le partite in caso di condizioni meteo avverse.

“Abbiamo visto negli occhi dei giovani atleti la passione, l’impegno e il desiderio di crescere insieme attraverso lo sport. La Basilicata è fiera di aver ospitato un evento che parla di futuro, comunità e condivisione.” – ha dichiarato Roberta Rosa, la Delegata FIH per la Regione Basilicata.

Il Trofeo Nazionale Preagonistico U12 si conferma così non solo come un appuntamento sportivo, ma come una vera esperienza formativa, in grado di unire territori, società e nuove generazioni attorno ai valori dello sport.