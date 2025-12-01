Policoro: 250000 euro per queste strade. L’annuncio

Il Sindaco della Città di Policoro, Avv. Enrico Bianco, a nome di tutta l’Amministrazione e dell’intera comunità jonica, ringrazia il Presidente della III Commissione Consiliare Permanente e Consigliere regionale, Dott. Rocco Luigi Leone per aver promosso l’emendamento in Bilancio, approvato in Regione Basilicata la scorsa settimana, e che destina al Comune policorese la somma di 250.000 Euro per il rifacimento e la messa in sicurezza delle strade rurali.

Un provvedimento necessario che potrà alleviare la situazione di alcune strade rurali a servizio del settore primario.