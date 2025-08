Pisticci: screening oculistici gratuiti. Ecco come prenotare

La prevenzione non va in vacanza!

๐ˆ๐ง ๐จ๐œ๐œ๐š๐ฌ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐๐ž๐ฅ ๐‹๐ฎ๐œ๐š๐ง๐ข๐š ๐ ๐ข๐ฅ๐ฆ ๐ ๐ž๐ฌ๐ญ๐ข๐ฏ๐š๐ฅ, ๐ข๐ฅ ๐Ÿ” ๐š๐ ๐จ๐ฌ๐ญ๐จ ๐ข๐ง ๐๐ข๐š๐ณ๐ณ๐š ๐๐ž๐ข ๐‚๐š๐๐ฎ๐ญ๐ข ๐š ๐๐ข๐ฌ๐ญ๐ข๐œ๐œ๐ข, ๐ฌ๐š๐ซ๐šฬ€ ๐ฉ๐จ๐ฌ๐ฌ๐ข๐›๐ข๐ฅ๐ž ๐ž๐Ÿ๐Ÿ๐ž๐ญ๐ญ๐ฎ๐š๐ซ๐ž ๐ฌ๐œ๐ซ๐ž๐ž๐ง๐ข๐ง๐ ๐จ๐œ๐ฎ๐ฅ๐ข๐ฌ๐ญ๐ข๐œ๐ข ๐ ๐ซ๐š๐ญ๐ฎ๐ข๐ญ๐ข grazie alla campagna nazionale โ€œLa prevenzione non va in vacanzaโ€, promossa da IAPB Italia ETS in collaborazione con lโ€™Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti โ€“ Sede Basilicata.

Orario: dalle 16:00 alle 22:00;

Prenotazioni al numero: 0971 25931.

Cosรฌ l’Amministrazione:

“Prendersi cura della propria vista รจ un gesto semplice ma fondamentale.

Vi aspettiamo numerosi per una giornata dedicata alla salute e alla consapevolezza, in un contesto di cultura e comunitร !”.

Di seguito la locandina con i dettagli.