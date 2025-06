Pisticci Scalo: posizionata una centralina per la rilevazione di sostanze aeree nocive

Da tempo i residenti di Pisticci Scalo, in particolare nel quartiere ex SNAM, segnalano la presenza di odori nauseabondi provenienti dall’impianto di depurazione Tecnoparco Valbasento.

Nonostante vari interventi come la copertura delle vasche, il problema persiste, causando disagio e preoccupazione per la salute di tutta la comunità.

Il sindaco Albano ha dichiarato:

“𝑆𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑎𝑙 𝑓𝑖𝑎𝑛𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑖 𝑐𝑖𝑡𝑡𝑎𝑑𝑖𝑛𝑖 𝑒 𝑛𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑎𝑏𝑏𝑎𝑠𝑠𝑎𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑔𝑢𝑎𝑟𝑑𝑖𝑎. 𝐴𝑏𝑏𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑝𝑖𝑢’ 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑙𝑒𝑐𝑖𝑡𝑎𝑡𝑜 𝑇𝑒𝑐𝑛𝑜𝑝𝑎𝑟𝑐𝑜 𝑒 𝑙𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑟𝑖𝑡𝑎’ 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑎𝑓𝑓𝑖𝑛𝑐ℎ𝑒’ 𝑣𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛𝑜 𝑎𝑑𝑜𝑡𝑡𝑎𝑡𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑒 𝑒 𝑟𝑎𝑝𝑖𝑑𝑒. 𝐿𝑎 𝑠𝑎𝑙𝑢𝑡𝑒 𝑝𝑢𝑏𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎 𝑒’ 𝑢𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑡𝑎'”.

Come fa sapere una nota:

“Nel frattempo, proprio oggi, dopo la segnalazioni dei residenti del 9 e 10 u.s., l’Amministrazione ha chiesto ed ottenuto il posizionamento, all’interno del Quartiere Residenziale ex Snam, di una centralina per la rilevazione di sostanze nocive (acido solfidrico).

Ieri sera il Sindaco, con la Giunta ed alcuni Consiglieri, intorno alle ore 23,00, si sono recati presso lo stabilimento di Tecnoparco per informarsi in merito ai cattivi e persistenti odori segnalati nelle 48 ore precedenti.

La comunità di Pisticci Scalo resta attiva e unita nella richiesta di trasparenza e interventi efficaci.

Il Comune continuerà a lavorare a stretto contatto con le autorità regionali per garantire un futuro più sano e vivibile per tutti”.