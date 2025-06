Pisticci, Referendum: spostate le sedi di seggio per queste sezioni elettorali. L’avviso

A Pisticci, come fa sapere l’Amministrazione, in occasione delle prossime votazioni referendarie del 8 e 9 giugno, le Sezioni Elettorali n. 12, 13 e 14, normalmente situate presso le scuole di Via San Giovanni Bosco di Marconia, stante la temporanea indisponibilità di detta sede, saranno collocate presso le scuole di Via Quattro Caselli sempre in Marconia.

Pertanto, i votanti iscritti nelle 𝗦𝗲𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗻. 𝟭𝟮, 𝟭𝟯 𝗲 𝟭𝟰 si recheranno al voto presso la 𝗦𝗰𝘂𝗼𝗹𝗮 𝗠𝗲𝗱𝗶𝗮 “𝗣𝗲𝘁𝗿𝗲𝗹𝗰𝗶𝗻𝗮-𝗙𝗹𝗮𝗰𝗰𝗼” 𝗱𝗶 𝗩𝗶𝗮 𝗤𝘂𝗮𝘁𝘁𝗿𝗼 𝗖𝗮𝘀𝗲𝗹𝗹𝗶.