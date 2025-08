Questa sera, Martedì 5 Agosto, non prendere impegni: ti aspettiamo in Piazza Umberto I per “La Discoteca in Piazza – Summer Festival 2025”!

Così invita l’amministrazione comunale di Pisticci che aggiunge:

“Dalle ore 21:30 preparati a vivere una serata indimenticabile!

Con:

Michele Musillo

Alex Pizzuti

Gennaro Cannarile

Apre la serata il gruppo folkloristico “La Pacchianella” di Pisticci

Ingresso libero – non mancare!

Vieni a ballare sotto le stelle con tutta la città!”.