Pisticci: Luna Park itinerante con Schiuma Party, Trucca bimbi, Trenino Matto, Palloncini e tanta animazione! I dettagli

22 Agosto 2025

Stasera ultima tappa del centro estivo inclusivo 2025!

Scrive l’amministrazione del Comune di Pisticci:

“Concludiamo insieme un’estate di sorrisi, giochi e inclusione!

Appuntamento a questa sera, Venerdì 22 Agosto, in Piazza Umberto I a Pisticci, alle ore 19:00 per il Luna Park itinerante con:

  • Schiuma Party
  • Trucca bimbi
  • Trenino Matto
  • Palloncini e tanta animazione!

Un evento aperto a tutti, per salutare insieme l’estate e festeggiare i momenti speciali vissuti durante il nostro Progetto Centro Estivo 2025!

A cura di dolFin e HB Animazione

NON MANCARE, TI ASPETTIAMO!”.

Ecco la locandina dell’evento.