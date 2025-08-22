Pisticci: Luna Park itinerante con Schiuma Party, Trucca bimbi, Trenino Matto, Palloncini e tanta animazione! I dettagli

Stasera ultima tappa del centro estivo inclusivo 2025!
Scrive l’amministrazione del Comune di Pisticci:
“Concludiamo insieme un’estate di sorrisi, giochi e inclusione!
Appuntamento a questa sera, Venerdì 22 Agosto, in Piazza Umberto I a Pisticci, alle ore 19:00 per il Luna Park itinerante con:
- Schiuma Party
- Trucca bimbi
- Trenino Matto
- Palloncini e tanta animazione!
Un evento aperto a tutti, per salutare insieme l’estate e festeggiare i momenti speciali vissuti durante il nostro Progetto Centro Estivo 2025!
A cura di dolFin e HB Animazione
NON MANCARE, TI ASPETTIAMO!”.
Ecco la locandina dell’evento.