Pisticci invita tutti i bambini e le loro famiglie al Villaggio di Babbo Natale. I dettagli dell’evento

L’Amministrazione Comunale di Pisticci è lieta di invitare tutti i bambini e le loro famiglie al Villaggio di Babbo Natale, per vivere insieme momenti magici e indimenticabili.
Scatta una foto con Babbo Natale e spedisci la tua letterina.
- Musica
- Giochi
- Il magico Trenino
- Tanto divertimento per grandi e piccoli
- Domenica 21 dicembre 2025
- Dalle ore 19:00
- Piazza Umberto I – Pisticci (MT)
Vi aspettiamo per condividere la magia del Natale nel cuore della nostra città!
Evento organizzato dall’Amministrazione Comunale di Pisticci.
Ecco la locandina degli eventi.