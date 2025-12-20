ULTIME NEWS

Pisticci invita tutti i bambini e le loro famiglie al Villaggio di Babbo Natale. I dettagli dell’evento

20 Dicembre 2025

L’Amministrazione Comunale di Pisticci è lieta di invitare tutti i bambini e le loro famiglie al Villaggio di Babbo Natale, per vivere insieme momenti magici e indimenticabili.

Scatta una foto con Babbo Natale e spedisci la tua letterina.

  • Musica
  • Giochi
  • Il magico Trenino
  • Tanto divertimento per grandi e piccoli
  • Domenica 21 dicembre 2025
  • Dalle ore 19:00
  • Piazza Umberto I – Pisticci (MT)

Vi aspettiamo per condividere la magia del Natale nel cuore della nostra città!

Evento organizzato dall’Amministrazione Comunale di Pisticci.

Ecco la locandina degli eventi.