Pisticci e i suoi paesaggi si preparano ad arrivare sul grande schermo con Don Chisciotte, il nuovo film di Fabio Segatori, nelle sale dal prossimo 26 marzo, che vede tra i suoi scenari il territorio lucano con i calanchi di Pisticci, Craco e Montalbano Jonico trasformati in un set naturale di straordinario impatto visivo.

L’opera, presentata in concorso alla 17ª edizione del Bif&est – Bari International Film&Tv Festival, rilegge il capolavoro di Cervantes con Alessio Boni nel ruolo di Don Chisciotte, affiancato da un cast di rilievo internazionale che comprende Angela Molina, Marcello Fonte e Fiorenzo Mattu nei panni di Sancho Panza.

Per la città di Pisticci si tratta di una vetrina importante, capace di rafforzare il legame tra cinema e territorio e di proiettare ancora una volta l’immagine dei paesaggi lucani in un circuito culturale e promozionale di rilievo nazionale.

La presenza di produzioni cinematografiche in contesti come quello pisticcese contribuisce, infatti, a consolidare una narrazione del territorio fondata sulla sua identità, sulla forza dei suoi scenari e sulla capacità di attrarre attenzione ben oltre i confini regionali.

Il sindaco Domenico Albano dichiara:

“Vedere Pisticci e i suoi calanchi diventare parte di un’opera tanto attesa è motivo di soddisfazione e di orgoglio.

Il nostro territorio continua a dimostrare di avere tutte le caratteristiche per parlare al grande pubblico attraverso il cinema, offrendo scenari unici, identità e bellezza.

È anche così che si costruisce una promozione autentica, capace di valorizzare i luoghi e di rafforzarne l’attrattività”.

L’assessore al Turismo Francesca Colacicco aggiunge:

“Si rafforza il legame virtuoso tra cinema e territorio, che rappresenta anche una direttrice importante del nostro percorso di sviluppo turistico.

L’obiettivo è far conoscere sempre di più Pisticci sia come location privilegiata per nuovi film e serie tv, sia come palcoscenico di grandi eventi dedicati alla settima arte.

In questo solco si inserisce anche l’esperienza del Lucania Film Festival, il festival del cinema più longevo della Basilicata, che da anni contribuisce a tenere vivo questo dialogo tra cultura, paesaggio e comunità”.

Con Don Chisciotte, dunque, Pisticci si conferma scenario di grande fascino e luogo capace di accogliere e valorizzare produzioni che uniscono cultura, immaginario e promozione del territorio.