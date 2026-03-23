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Ospedale Madonna delle Grazie: tutto pronto per l’inaugurazione di nuovi spazi nella Terapia Intensiva. I dettagli

23 Marzo 2026

Mercoledì 25 Marzo 2025 alle ore 10:30 saranno inaugurati i nuovi spazi della Terapia Intensiva Generale dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera.

I posti letto passeranno dagli attuali 8 a 19, con un incremento di 11 unità, dotate di attrezzature e tecnologie di ultima generazione.

Alla conferenza stampa di inaugurazione saranno presenti:

  • L’assessore Regionale alla Salute e Politiche della Persona, Cosimo Latronico
  • Il Direttore Generale dell’ASM, Maurizio Friolo
  • Il Direttore Sanitario, Andrea Gigliobianco
  • Il Direttore Amministrativo, Antonio Conoci
  • Il Direttore dell’Unità operativa complessa Innovazioni tecnologiche ed attività informatiche dell’ASM, nonché Responsabile Unico del Procedimento, Rossella Bisceglie
  • Il Direttore Medico dell’Ospedale di Matera, Livio Melpignano
  • Il Direttore della Struttura complessa di Anestesia e Rianimazione, Francesco Massimo Romito