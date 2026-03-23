Matera, inizio lavori nella villa Comunale: resterà chiusa fino a questa data

Il Comune di Matera informa la cittadinanza che la Villa Comunale resterà temporaneamente chiusa al pubblico da oggi 23 Marzo al 30 Aprile 2026, per consentire l’esecuzione di interventi di riqualificazione previsti nell’ambito del progetto “Interventi di miglioramento della rete di corridoi ecologici e aree verdi del territorio di Matera”, finanziato dalla Regione Basilicata ai sensi della L.R. n. 53 del 31 novembre 2021, relativa alle azioni di compensazione e mitigazione ambientale per i Comuni della Basilicata.

Gli interventi programmati, in linea con gli indirizzi dell’amministrazione Nicoletti, sono finalizzati al miglioramento della qualità ambientale e alla valorizzazione del patrimonio verde cittadino, con opere di manutenzione straordinaria alle opere edili, riqualificazione delle aree verdi e delle attrezzature presenti nel parco.

In particolare, i lavori riguarderanno:

il ripristino del prato erboso nelle aree attualmente degradate;

l’incremento del patrimonio arboreo e arbustivo, con la fornitura e messa a dimora di 12 alberi appartenenti a diverse specie arboree autoctone e ulteriori nuovi arbusti;

il risarcimento della siepe perimetrale nei punti danneggiati;

il rifacimento del tappetino antitrauma nell’area giochi;

la sostituzione e sistemazione di nuovi giochi per bambini;

il rifacimento dello scarico della fontana centrale, necessario per consentirne il funzionamento continuo;

la sostituzione e sistemazione dei due fontanini pubblici presenti nel parco;

la rifunzionalizzazione della vasca di recupero delle acque meteoriche, con l’obiettivo di migliorare la gestione sostenibile delle risorse idriche.

Durante il periodo di esecuzione dei lavori l’accesso alla Villa Comunale sarà interdetto al pubblico.

Resterà comunque consentito l’utilizzo dei bagni pubblici, che saranno accessibili esclusivamente dall’ingresso di via Amendola.

L’Assessore all’Ambiente e Igiene Urbana Rocco Michele Buccico dichiara che “gli interventi programmati rappresentano un passo importante nel percorso avviato dall’amministrazione volto al miglioramento e alla valorizzazione del verde urbano, con l’obiettivo di rendere la Villa Comunale uno spazio sempre più accogliente, sostenibile e fruibile per famiglie, bambini e cittadini”.

L’Amministrazione comunale si scusa per gli eventuali disagi arrecati alla cittadinanza e ringrazia i cittadini per la collaborazione.