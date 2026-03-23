In Basilicata è tornata la rarissima cicogna nera! Ecco i dettagli

L’Ente Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane annuncia con entusiasmo l’inizio della nuova stagione riproduttiva della cicogna nera (Ciconia nigra), una delle specie più rare e affascinanti dell’avifauna europea.

In coincidenza con l’inizio della primavera, le cicogne hanno fatto ritorno nel Parco segnando ufficialmente l’avvio di un nuovo ciclo riproduttivo.

Un evento atteso e significativo, che conferma ancora una volta il ruolo strategico del territorio del Parco come habitat ideale per questa specie migratrice e particolarmente sensibile ai cambiamenti ambientali.

Da anni l’Ente Parco è impegnato in un’intensa attività di monitoraggio delle coppie nidificanti.

Questo lavoro è condiviso con il pubblico grazie alla webcam attiva su uno dei nidi, che consente a cittadini, appassionati e studiosi di osservare da vicino il comportamento di questa specie.

Tra i progetti più innovativi, lo studio di telemetria satellitare, primo in Italia sulla cicogna nera, ha consentito di seguire i movimenti migratori di tre giovani esemplari nati nel 2025 nel territorio del Parco.

Monitorate fin dalla nascita e dotate di trasmettitori, le cicogne hanno fornito dati preziosi sulle rotte verso l’Africa, sulle aree di svernamento e sulle strategie di adattamento della specie, offrendo un contributo significativo alla ricerca scientifica e alla conservazione

Il ritorno delle cicogne nel 2026 rinnova quindi l’impegno dell’Ente Parco nella tutela della biodiversità e nella promozione della conoscenza ambientale.

Allo stesso tempo, rappresenta un’opportunità unica per il pubblico di assistere, in tempo reale, a uno dei fenomeni più straordinari della natura.

Da oggi è possibile osservare le fasi iniziali della nidificazione: la sistemazione del nido, i rituali di corteggiamento e, auspicabilmente, la deposizione delle uova nelle settimane successive, attraverso la diretta disponibile al link https://cicognaparcogallipoli.it/cicogna_nera_oliveto_live